В Белоруссии сотрудника телекоммуникационной компании задержали за передачу оппозиции данных силовиков
Правоохранительные органы Белоруссии задержали сотрудника компании, которая предоставляет услуги связи, по подозрению в передаче личных данных силовиков, участвовавших в разгонах протестных митингов
Правоохранительные органы Белоруссии задержали сотрудника компании, которая предоставляет услуги связи, по подозрению в передаче личных данных силовиков, участвовавших в разгонах протестных митингов. В дальнейшем эти данные публиковались в Telegram-каналах.
АТН Белтелерадикомпании сообщает, что милиционеры задержали 35-летнего жителя Минска, который работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным абонентов. Имя задержанного и название компании, в которой он работает, не сообщаются.
По данным следствия, за два месяца задержанный сотрудник установил и передал неизвестным лицам персональные данные 60 человек, среди которых сотрудники ОМОН, Следственного комитета и других силовых ведомств Белоруссии.
Личные данные силовиков в дальнейшем публиковались в Telegram-каналах белорусской оппозиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».