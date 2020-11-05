Страны Евросоюза одобрили персональные санкции против Александра Лукашенко
В ЕС персональные санкции против Александра Лукашенко объяснили тем, что он не готов вести диалог с оппозицией и не хочет мирным путем урегулировать кризис в Белоруссии
Постоянные представители стран-членов Евросоюза одобрили новые санкции в отношении руководства Белоруссии. Участники заседания среди прочего договорились, что в санкционный список будет включен президент республики Александр Лукашенко.
Корреспондент радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк сообщил, что послы стран ЕС одобрили заморозку активов и запретов на выдачу шенгенских виз для Лукашенко и 14 других белорусских чиновников и силовиков.
В ЕС персональные санкции против Александра Лукашенко объяснили тем, что он не готов вести диалог с оппозицией и не хочет мирным путем урегулировать кризис в Белоруссии.