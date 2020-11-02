В Белоруссии в ходе протестного митинга в воскресенье задержали 143 человека
В Белоруссии в ходе протестного «Марша против террора» милиция задержала минимум 143 человека. Такие данные предоставил правозащитный центр «Весна». Официально в МВД Белоруссии число задержанных пока не называли
Фото: Stringer
В Белоруссии в ходе протестного «Марша против террора» милиция задержала минимум 143 человека. Такие данные предоставил правозащитный центр «Весна». Официально в МВД Белоруссии число задержанных пока не называли.
Большая часть задержаний протестующих пришлась на Минск, где в минувшее воскресенье прошла массовая акция протеста с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Также протестующих задерживали в Могилеве, Гродно, Пинске и Жодино.
В ходе воскресной акции сотрудники силовых ведомств использовали против мирных протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и производили предупредительные выстрелы в воздух.