Декан факультета белорусского вуза уволилась из-за требования отчислить протестующих студентов
Декан факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Марина Лукашевич уволилась в знак протеста против приказа об отчислении из вуза студентов, которые участвуют в мирных протестах
Декан факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Марина Лукашевич уволилась в знак протеста против приказа об отчислении из вуза студентов, которые участвуют в мирных протестах.
Марина Лукашевич сообщила порталу dev.by, что написала заявление об уходе по собственному желанию без какого-либо давления на нее.
По данным издания, накануне декану факультета пришел из РУВД список студентов на отчисление, состоящий из 30 человек.
Между тем, студенты вуза в чате факультета благодарят Марину Лукашевич за «смелый и принципиальный поступок».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала общенациональной забастовки в стране призвал отчислять из вузов студентов, которые участвуют в протестах. Глава государства заявил, что протестующую молодежь, нужно отправить «кого на улицу, кого в армию».