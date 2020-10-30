Белоруссия закрыла въезд в страну из Польши, Латвии и Литвы
Власти Белоруссии закрыли въезд в страну на сухопутных границах с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. По официальной версии, въезд в республику со стороны указанных стран был закрыт из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Власти Белоруссии закрыли въезд в страну на сухопутных границах с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. По официальной версии, въезд в республику со стороны указанных стран был закрыт из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. При этом граница с Россией, где наблюдается рост заболеваемости, осталась открытой.
Портал Onliner.by сообщает, что жалобы в белорусских соцсетях на невозможность попасть в страну из Польши и прибалтийских стран начали появляться в середине дня 29 октября. По словам очевидцев, в Белоруссию не пускают не только иностранцев, но и граждан страны.
Аналогичная ситуация была и на границе с Украиной, однако через несколько часов граждан Белоруссии начали пускать домой.
Что касается выезда из Белоруссии, то он остается свободным.
Позже президент республики Александр Лукашенко официально объявил, что приказал закрыть государственную границу для обеспечения безопасности страны.
«Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», - добавил Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА.