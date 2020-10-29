Александр Лукашенко уволил главу МВД Белоруссии, который оправдывал жесткие действия против оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу МВД Юрия Караева. Ранее начальник белорусской полиции заявил, что в республике «идет война» и тем самым оправдал жесткие действия силовиков в отношении участников мирных протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу МВД Юрия Караева. Ранее начальник белорусской полиции заявил, что в республике «идет война» и тем самым оправдал жесткие действия силовиков в отношении участников мирных протестов.
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что новым главой МВД Белоруссии назначен Иван Кубраков, который руководил полицией Минска.
При этом Юрий Караев стал помощником Александра Лукашенко по Гродненской области.