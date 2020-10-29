Белорусская оппозиция создала «Народное антикризисное управление» для мирной передачи власти
Глава НАУ Павел Латушко сообщил, что основной целью народного антикризисного управления является мирный уход действующей власти и стабилизация управления после прихода новой власти
Координационный совет белорусской оппозиции объявил о создании «Народного антикризисного управления», которое поможет «начать переговоры с действующей властью».
Глава НАУ Павел Латушко сообщил, что основной целью народного антикризисного управления является мирный уход действующей власти и стабилизация управления после прихода новой власти, сообщает «МБХ Медиа».
Помимо передачи власти НАУ будет добиваться освобождения политических заключенных, проведения новых выборов президента, а также ареста заграничных активов представителей нынешней власти и преследование банков, которые обслуживают режим.