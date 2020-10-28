В Белоруссии участников общенациональной забастовки увольняют с работы и отчисляют из вузов
Телеграм-канал «Стачком Азота» сообщает, что сотрудников «Гродно Азот» уволили задним числом. Перед этим 10 работников написали личные заявления о том, что присоединяются к «народному ультиматуму» и общенациональной забастовке
Руководство белорусского завода «Гродно Азот» уволило с работы 14 сотрудников за участие в общенациональной забастовке. Ранее президент республики Александр Лукашенко потребовал уволить с работы сотрудников и отчислить из вузов студентов, которые принимают участие в протестах.
Телеграм-канал «Стачком Азота» сообщает, что сотрудников «Гродно Азот» уволили задним числом. Перед этим 10 работников написали личные заявления о том, что присоединяются к «народному ультиматуму» и общенациональной забастовке.
Также сообщается об отчислении задним числом студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ), которые участвовали в протестном марше 26 октября. По предварительным оценкам, отчислены 20 человек.