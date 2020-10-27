Александр Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал отчислить из высших учебных заведений студентов, которые участвуют в протестных акциях. Глава государства заявил, что протестную молодежь нужно отравить «кого в армию, а кого на улицу»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал отчислить из высших учебных заведений студентов, которые участвуют в протестных акциях. Глава государства заявил, что протестную молодежь нужно отравить «кого в армию, а кого на улицу».
«Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции - он лишается права быть студентом. (…) Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», - заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию.
Также президент рекомендовал уволить из вузов преподавателей, которые «гадко себя ведут».
Отдельно Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов, попросив их «убрать своих детей с улицы, чтобы потом не было больно».
Напомним, что 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка с требованием отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия в отношении участников протеста. К забастовке присоединились крупные белорусские предприятия, в том числе и государственные, а также вузы.