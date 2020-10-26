В белорусском Гродно милиция задержала участников общенациональной забастовки
В белорусском Гродно милиция задержала по разным данным от 5 до 10 участников забастовки на предприятии «Гродно Азот». Сотрудники решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская
В белорусском Гродно милиция задержала по разным данным от 5 до 10 участников забастовки на предприятии «Гродно Азот». Сотрудники решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.
Как сообщает «Радио Свобода», примерно в 7 часов утра к предприятию «Гродно Азот» вышли около 100 рабочих, после чего сразу же начались задержания. В знак протеста их коллеги отказались выйти на смену до тех пор, пока задержанных не отпустят.
После задержаний часть рабочих ушла домой, несколько человек прошли на территорию завода. Около девяти утра у проходной находились десятки бастующих сотрудников гродненского предприятия.
В концерне «Белнефтехим», к которому относится «Гродно Азот», заявили, что в акции протеста приняли участие люди, которые не работают на предприятии.
26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка с требованием отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия в отношении участников протеста. Сотни белорусских компаний объявили в понедельник выходной, ушли на бессрочные каникулы или закрылись по техническим причинам.