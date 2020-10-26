Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понеельника, 26 октября
Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понеельника, 26 октября.
«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие - единственное, на что он способен. Взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов - это не сила», — говорится в телеграм-канале Светланы Тихановской.
Оппозиционерка добавила, что режим Александра Лукашенко недостоин белорусского народа.
25 октября истек срок «народного ультиматума», предъявленного Светланой Тихановской, в котором она требовала, чтобы Александр Лукашенко объявил об уходе в отставку, а в республике было остановлено насилие над протестующими.
В минувшее воскресенье в Минске прошла акция протеста «Народный ультиматум» с участием более 100 тысяч человек. Силовики применили против участников мирного протеста светошумовые гранаты и резиновые пули. Сообщается о пострадавших и задержанных. Несколько человек получили ранения.