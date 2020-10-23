В Белоруссии задержали 15-летнего подростка за публикацию в Telegram личных данных силовиков
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси», в котором публикуются личные данные сотрудников силовых ведомств, участвующих в разгонах протестных акций
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси», в котором публикуются личные данные сотрудников силовых ведомств, участвующих в разгонах протестных акций.
Белорусская милиция утверждает, что администратором этого телеграмм-канала является 15-летний подросток. По версии силовиков, но якобы за деньги согласился вести канал по просьбе неизвестного гражданина. Ему нужно было лишь репостить сведения из других таких каналов.
«Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла», - заявили в МВД.
Сейчас в отношении подростка проводится проверка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти, незаконного сбора либо распространения информации о частной жизни и мошенничества.