Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова «За свободу мысли»
Европарламент объявил о присуждении белорусской оппозиции премии Сахарова 2020 года «За свободу мысли». Саму премию представителям белорусской оппозиции вручат 16 декабря в резиденции европейского парламента в Брюсселе
Европарламент объявил о присуждении белорусской оппозиции премии Сахарова 2020 года «За свободу мысли».
В заявлении европейского парламента говорится, что демократическая оппозиция в Белоруссии, которую представляет Координационный совет, является «инициативой храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества». Речь идет о кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.
Обладатель премии «За свободу мысли» был избран решением лидеров ведущих фракций Европарламента. Саму премию представителям белорусской оппозиции вручат 16 декабря в резиденции европейского парламента в Брюсселе.
На премию Сахарова также претендовали экологические активисты из Эль-Гуапиноля в Гондурасе и архиепископ Мосула в Ираке.
Напомним, что премия Сахарова вручается за достижения в области защиты прав человека.