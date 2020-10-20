Белорусский суд признал экстремистским популярный Telegram-канал NEXTA
В решении суда говорится, что NEXTA публиковал материалы, в которых якобы имеются признаки экстремистской деятельности. «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», - говорится в заявлении суда
Суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалы Telegram-канал NEXTA. Экстремистским был признан и логотип канала.
В решении суда говорится, что NEXTA публиковал материалы, в которых якобы имеются признаки экстремистской деятельности. «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», - говорится в заявлении суда, которое приводит БЕЛТА.
В ближайшее время белорусское Министерство информации включит Telegram-канал NEXTA в список экстремистских материалов и ограничит к нему доступна территории республики.
Напомним, что Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live активно освещают протестные акции, которые начались в Белоруссии после президентских выборов. За время протестов аудитория NEXTA превысила 900 тысяч подписчиков.
Основателем проекта является 22-летний белорусский журналист Степан Путило. После того, как власти республики возбудили против журналиста уголовное дело по факту призывов к беспорядкам, он перебрался в Польшу.