Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трех представительниц белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трех представительниц белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщил изданию Vart Land депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль.
Норвежский депутат считает, что лидеры белорусской оппозиции «заслужили эту награду своей борьбой за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии».
Гейр Тоскедаль также выразил надежду на то, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию мира «привлечет еще больше внимание к мирной борьбе против последнего диктатора Европы».
Светлана Тихановская баллотировалась в президенты Белоруссии, но сразу же после голосования власти республики вынудили ее уехать из страны. Сейчас она находится в Прибалтике. Страну под давлением властей также покинул Вероника Цепкало – супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.
Лидера протестного движения Марию Тихановскую силовики также пытались насильно выдворить из Белоруссии на Украину, однако она успела порвать свой паспорт. Сейчас политик находится в СИЗО по обвинению в призывах к захвату власти.