В Минске силовики открыли стрельбу резиновыми пулями во время «Партизанского марша»
В ГУВД Минского горисполкома сообщили, что сотрудники милиции произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты якобы бросали в них камни
Фото: Дождь
В Минске в ходе мирного «Партизанского марша» силовики открыли стрельбу резиновыми пулями в воздух.
В ГУВД Минского горисполкома сообщили РБК, что сотрудники милиции произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты якобы бросали в них камни.
Также сообщается о задержании минимум 100 участников протестных акций в Минске и других городах Белоруссии. При этом в протестах приняли участие несколько десятков тысяч человек. Марши с требованием отставки президента Александра Лукашенко проходили в Гомеле, Витебске, Светлогорске и других городах.
Портал Tut.by сообщает, что в день проведения «Партизанского марша» в стране по указанию властей был ограничен мобильный интернет.