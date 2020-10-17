Белорусская милиция предупредила участников протестов о «гуманном» применении против них оружия
МВД Белоруссии предупредило, что будет «гуманно применять» огнестрельное оружие в ходе протестных акций, если манифестанты «будут оказывать активное сопротивление»
МВД Белоруссии предупредило, что будет «гуманно применять» огнестрельное оружие в ходе протестных акций, если манифестанты «будут оказывать активное сопротивление». Соответствующее заявление сделал глава антикоррупционного управления милиции Николай Карпенков в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. По любому, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, будет применено огнестрельное оружие»», - предупредил представитель власти.
Что Николай Карпенков подразумевал под «гуманным» применением оружия к участникам мирных протестов, не уточняется.
Ранее замглавы МВД Геннадий Казакевич заявил, что силовики не уйдут с улиц и будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие, если возникнет такая необходимость.