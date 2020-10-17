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17 октября 2020, 02:13

Белорусская милиция предупредила участников протестов о «гуманном» применении против них оружия

МВД Белоруссии предупредило, что будет «гуманно применять» огнестрельное оружие в ходе протестных акций, если манифестанты «будут оказывать активное сопротивление»

Белорусская милиция предупредила участников протестов о «гуманном» применении против них оружия
Фото: RT

МВД Белоруссии предупредило, что будет «гуманно применять» огнестрельное оружие в ходе протестных акций, если манифестанты «будут оказывать активное сопротивление». Соответствующее заявление сделал глава антикоррупционного управления милиции Николай Карпенков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. По любому, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, будет применено огнестрельное оружие»», - предупредил представитель власти.

Что Николай Карпенков подразумевал под «гуманным» применением оружия к участникам мирных протестов, не уточняется.

Ранее замглавы МВД Геннадий Казакевич заявил, что силовики не уйдут с улиц и будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие, если возникнет такая необходимость.

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