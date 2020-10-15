Сотрудники Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко из солидарности с протестующими белорусами
В Германии сотрудники компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Речь идет о лайнере Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который накануне совершил посадку в аэропорту Фульсбюттель
В Германии сотрудники компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Речь идет о лайнере Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, который накануне совершил посадку в аэропорту Фульсбюттель.
Сотрудники Lufthansa Technik заявили, что не будут обслуживать самолет Лукашенко из-за разгона протестных акций в Белоруссии. Кроме того, профсоюз компании распространил заявление с требованием отставки белорусского президента, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов, сообщает издание «Наша Нiва».
«Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем о нашей давней традиции международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими», - говорится в заявлении профсоюза.