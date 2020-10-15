Атака на минское РУВД с «коктейлями Молотова» могла быть провокацией силовиков
Нападение неизвестных с «коктейлями Молотова» на РУВД Советского района в Минске может быть провокацией властей. Об этом сообщает портал Tut.by после изучения видеозаписи с места происшествия
Нападение неизвестных с «коктейлями Молотова» на РУВД Советского района в Минске может быть провокацией властей. Об этом сообщает портал Tut.by после изучения видеозаписи с места происшествия.
Напомним, ранее в МВД Белоруссии сообщили, что неизвестные бросили во двор Советского РУВД три «коктейля Молотова», в результате чего загорелся служебный автобус. К посту МВД была прикреплена видеозапись происшествия.
Издание отмечает, что в сообщении милиции говорилось, что неизвестные забросили во двор Советского РУВД три бутылки с зажигательной смесью. На видео пламя вспыхивает всего один раз, охватывает часть автобуса, но огонь быстро тушат. На седьмой секунде ролика видно падение еще одной бутылки, однако ничего не загорается, а третьего «коктейля Молотова» на записи не видно.
Журналисты также изучили траекторию полета бутылки и выяснили, что снаряд бросали с предельно близкого расстояния, а именно с территории самого РУВД. При этом злоумышленники смогли беспрепятственно попасть на территорию отдела и покинуть ее.
Следовательно, можно предположить, что инцидент с атакой на РУВД мог быть провокацией самих силовиков на фоне массовых протестов.