Белорусская оппозиция выдвинула «народный ультиматум» режиму Лукашенко
Александр Лукашенко должен объявить об уходе в отставку, силовики должны прекратить насилие в отношении участников мирных протестов, а все политзаключенные должны быть освобождены
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила властям республики «народный ультиматум».
Светлана Тихановская потребовала от режима Александра Лукашенко в течение 13 дней выполнить следующие требования оппозиции: Лукашенко должен объявить об уходе в отставку, силовики должны прекратить насилие в отношении участников мирных протестов, а все политзаключенные должны быть освобождены.
В случае невыполнения этих требований до 25 октября оппозиция усилит протесты. «Вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», - заявила Тихановская.