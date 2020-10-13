В Минске неизвестные забросали бутылками с «коктейлем Молотова» здание РУВД
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, что одна бутылка с «коктейлем Молотова» попала в служебный автобус, в результате чего он загорелся
В Минске рано утром во вторник, 13 октября, неизвестные забросали здание УВД по Советскому району бутылками с зажигательной смесью.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила в Telegram, что одна бутылка с «коктейлем Молотова» попала в служебный автобус, в результате чего он загорелся. Находившиеся на службе сотрудники милиции потушили возгорание, однако автобус получил повреждения.
Чемоданова также уточнила, что на дворовую территорию РУВД были заброшены три бутылки с зажигательной смесью.
Позже стало известно, что сотрудники ОМОН задержали двух подозреваемых в изготовлении «коктейлей Молотова».