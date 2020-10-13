Белорусская милиция пригрозила участникам протестов боевым оружием
Руководство милиции заявило, что «на улицы вышли группы боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов», действия которых «не имеют ничего общего с гражданским протестом»
Фото: csn-tv.ru
Руководство МВД Белоруссии предупредило участников протестов о готовности применить боевое оружие «для поддержания порядка» в столице.
Первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич заявил, что протесты в Минске стали «организованными и крайне радикальными». По словам силовиков, «на улицы вышли группы боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов», действия которых «не имеют ничего общего с гражданским протестом».
В этой связи сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск «не уйдут с улиц, а в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие».