Страны Евросоюза согласовали включение в санкционный список Александра Лукашенко
Главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали общую позицию союза о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко
Главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали общую позицию союза о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Источник ТАСС в дипломатических кругах сообщил, что главы МИД согласовали включение в санкционный список президента Белоруссии, «принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми».
Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против белорусских чиновников и силовиков, но Лукашенко в «черном списке» не было.
Белорусский президент заявил, что Минск введен ответные санкции против Евросоюза. Россия намерена «автоматически» присоединиться к этим санкциям.