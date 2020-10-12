В Минске силовики разогнали мирный «Марш гордости» и задержали более 250 человек
В Минске в ходе мирного «Марша гордости» сотрудники силовых ведомств задержали более 250 человек. В правозащитном центре «Весна» сообщили, что пока это не окончательный список задержанных
Фото: Радио Свобода
В Минске в ходе мирного «Марша гордости» сотрудники силовых ведомств задержали более 250 человек. В правозащитном центре «Весна» сообщили, что пока это не окончательный список задержанных.
В «Марше гордости» 11 октября приняли участие несколько тысяч человек. Акция протеста носила мирный характер, однако силовики применили против участников митинга слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также очевидцы сообщают о выстрелах в воздух.
В ходе марша также были задержаны около 30 журналистов, в том числе государственных агентство ТАСС и «Белта». Большинство из них отпустили из отделов милиции после проверки документов.