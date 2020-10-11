Минск заподозрили в поставках ракет Азербайджану в разгар конфликта с Арменией
Телеграм-канал «Armenian Military Portal» проследил рейсы белорусской грузовой авиакомпании Трансавиаэкспорт, и сообщил, что Минск поставил Азербайджану партию ракет для РСЗО «Полонез»
Власти Белоруссии заподозрили в поставках вооружения Азербайджану в разгар конфликта республики с Арменией в Нагорном Карабахе.
Телеграм-канал «Armenian Military Portal» проследил рейсы белорусской грузовой авиакомпании Трансавиаэкспорт, и сообщил, что Минск поставил Азербайджану партию ракет для РСЗО «Полонез».
Компания Трансавиаэкспорт известна своими поставками вооружений в разные горячие точки мира.
Телеграм-канал со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщает, что груз сначала забрал белорусский борт из Минска и отвез в турецкий Текирдаг, откуда его забрали два Азербайджанских Ил-76 и доставили в Баку.
По данным СМИ, Азербайджан является основным покупателем белорусского оружия. В 2018 году республика поставила для Баку реактивные системы залпового огня «Полонез».
«Armenian Military Portal» отмечает, что если информация о поставках белорусского оружия Азербайджану подтвердится, то это будет означать, что Минск не только не поддерживает своего союзника по ОДКБ Армению, но и открыто действует против ее интересов.