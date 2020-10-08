Александр Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 «бесценным для всего мира»
Глава государства заявил, что в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Кроме того, Белоруссия стала одной из немногих стран, которая не закрывала свои границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опыт республики в борьбе с коронавирусной инфекцией «бесценным для всего мира».
Глава государства заявил, что в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Кроме того, Белоруссия стала одной из немногих стран, которая не закрывала свои границы.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас похожим путем пошли и другие страны – на фоне роста заболеваемости они не спешат возвращать карантинные ограничения.
«Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали», - заявил Лукашенко, слова которого приводит «Sputnik Беларусь».
По данным Минздрава Белоруссии, сейчас в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. При этом в ведомстве добавили, что система здравоохранения республики готова к росту заболеваемости, а в больницах достаточно коек, аппаратов ИВЛ и лекарств.