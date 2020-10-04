В Минске участники протеста разобрали два водомета, которые разгоняли митинг
В Минске участники протестной акции на ходу сломали водомет, который пытался разогнать митинг с требованием отставки президента Александра Лукашенко
Фото: tyt.by
В Минске участники протестной акции на ходу сломали водомет, который пытался разогнать митинг с требованием отставки президента Александра Лукашенко.
На видеозаписи, которую разместил телеграм-канал Nexta, видно, что толпа протестующих подбегает к движущемуся водомету и на ходу вытаскивает из него детали. После этого водомет вышел из строя.
Аналогичная ситуация произошла на Немиге, где водомет разобрал один из участников протеста, сообщает портал Tyt.by.