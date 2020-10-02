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Беларусь
02 октября 2020, 09:01

Евросоюз не включил в санкционный список Александра Лукашенко

Представитель делегации одной из европейских стран в Евросовете сообщил, что санкции будут введены в отношении официальных белорусских лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека

Евросоюз не включил в санкционный список Александра Лукашенко

Лидеры стран Евросоюза согласовали вопрос о введении санкций против властей Белоруссии из-за разгона протестных акций.

Представитель делегации одной из европейских стран в Евросовете сообщил ТАСС, что санкции будут введены в отношении официальных белорусских лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике.

Решение о санкциях в отношении белорусских чиновников и силовиков было согласовано после того, как Кипр изменил свою позицию по этому вопросу и отказался от его блокировки.

Ограничения касаются 40 белорусских чиновников, однако президента страны Александра Лукашенко в санкционном списке нет.

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