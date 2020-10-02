Евросоюз не включил в санкционный список Александра Лукашенко
Представитель делегации одной из европейских стран в Евросовете сообщил, что санкции будут введены в отношении официальных белорусских лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека
Лидеры стран Евросоюза согласовали вопрос о введении санкций против властей Белоруссии из-за разгона протестных акций.
Представитель делегации одной из европейских стран в Евросовете сообщил ТАСС, что санкции будут введены в отношении официальных белорусских лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике.
Решение о санкциях в отношении белорусских чиновников и силовиков было согласовано после того, как Кипр изменил свою позицию по этому вопросу и отказался от его блокировки.
Ограничения касаются 40 белорусских чиновников, однако президента страны Александра Лукашенко в санкционном списке нет.