Белорусская милиция рассылает гражданам смс-уведомления о нарушении ими порядка проведения митингов
В Белоруссии милиция разослала жителям Минска смс-уведомления о нарушении ими порядка проведения массовых мероприятий, а также предупреждение о недопустимости участия в акциях
В Белоруссии милиция разослала жителям Минска смс-уведомления о нарушении ими порядка проведения массовых мероприятий, а также предупреждение о недопустимости участия в акциях.
По данным «МБХ медиа», в этих сообщениях говорится о том, что граждане «установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий». «Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ», — говорится в смс-сообщении.
По данным СМИ, такие уведомления от милиции получают даже жители Минска, которые ни разу не участвовали в протестных акциях. Аналогичные сообщения получили и журналисты, освещавшие митинги.