Белорусская оппозиция попросила Международный уголовный суд возбудить дело против Лукашенко
Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обратились в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело против президента страны
Соратники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обратились в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело против президента страны Александра Лукашенко.
В суд направлена петиция, которую подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира.
Телеграм-канал «Страна для жизни» сообщает, что петиция была создана в качестве ответа на «захват власти в Беларуси Александром Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против беларусов».
Оппозиция обвиняет Лукашенко в преступлениях против человечества, так как он лично «санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов».
Авторы обращения просят Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении «бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко». Напомним, что бывшим президентом оппозиция назвала Лукашенко после его тайной инаугурации.