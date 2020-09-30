Мининформации Белоруссии лишил независимое издание Tut.by статуса СМИ
Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер, однако статус СМИ дает ряд преимущества, например, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов
Фото: 4esnok.by
Министерство информации Белоруссии приостановит выпуск «сетевого издания Tut.by» с 1 октября до 30 декабря 2020 года. В редакции Tut.by, которое широко освещает протесты в республике, заявили, что решение ведомства означает для них утрату статуса СМИ.
Тем не менее, издание намерено продолжать работу и без статуса СМИ.
Регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер, однако статус СМИ дает ряд преимущества, например, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, сообщает Медуза.
Tut.by, по данным счетчика SimilarWeb, является самым популярным белорусским СМИ. В августе у него было почти 126 миллионов посещений.