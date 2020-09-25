Координационный совет оппозиции объявил о прекращении полномочий Лукашенко
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции объявил о прекращении полномочий президента Александра Лукашенко в связи с проведением его тайной инаугурации
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции объявил о прекращении полномочий президента Александра Лукашенко в связи с проведением его тайной инаугурации.
В заявлении совета говорится, что фальсификация президентских выборов доказана, поэтому белорусский народ не признал данные ЦИК о победе Лукашенко.
Поскольку сейчас Белоруссия находится в состоянии общественно-политического кризиса, Координационный совет выступил с инициативой создания в своем лице переговорной площадки для преодоления разразившегося этого кризиса «исключительно в правовом поле».
Лидеры оппозиции отметили, что по закону полномочия президента начинаются при вступлении в должность и прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным главой государства. После инаугурации Лукашенко были «устранены все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности» президента, так как легитимность его шестого срока «не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов».