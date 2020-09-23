Власти Германии, Литвы и Словакии не признали Александра Лукашенко легитимным президентом
Соответствующие заявления сделали официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок
Власти Германии, Литвы и Словакии не признали Александра Лукашенко легитимным президентом даже после его инаугурации.
Соответствующие заявления сделали официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок.
Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии не является «фактом опровержения незаконности его избрания в ходе фальсифицированных выборов главы государства». Литва также осудила «тайные и напыщенные церемонии» вступления Лукашенко в должность.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что в связи с массовыми протестами в республике церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента прошла тайно.