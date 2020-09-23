Александр Лукашенко вступил в должность президента в ходе тайной инаугурации
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в ходе тайной инаугурации. Церемония прошла во Дворце Независимости
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в ходе тайной инаугурации. Церемония прошла во Дворце Независимости.
Провластное издание «БелТА» сообщает, что на инаугурации присутствовали несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, чиновники, журналисты, деятели культуры и спортсмены.
Александр Лукашенко подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
Лукашенко вступил в должность на фоне массовых протестов в стране с требованием его отставки и проведения новых президентских выборов. По этой причине подготовка к его инаугурации проходила тайно.