Белорусская таможня запретила туристам ввоз любых польских товаров
Белорусская таможенники перестали пропускать в страну любые польские товары. Таким образом власти республики решили ответить Варшаве за поддержку белорусской оппозиции и на угрозы ввести санкции
Белорусская таможенники перестали пропускать в страну любые польские товары. Таким образом власти республики решили ответить Варшаве за поддержку белорусской оппозиции и на угрозы ввести санкции.
Gazeta Wyborcza сообщает, что теперь через белорусскую границу нельзя провести даже «пачку кофе, шоколадные конфеты или рулон туалетной бумаги». Таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают купленные в Польше товары, либо возвращаются с ними обратно.
На основании какого документа сотрудники таможни запрещают ввоз в Белоруссию польских товаров, не сообщается.
Предполагается, что данный запрет призван спасти тающие валютные резервы Минска, а также продемонстрировать европейским странам, что заявление Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой не является пустыми словами.