Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили отменить визы для белорусов
Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу расширить пакет помощи жителям Белоруссии и ввести для граждан страны безвизовый режим на определенных условиях. Какие условия необходимо будет соблюсти для безвизового въезда, не уточняется
Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу расширить пакет помощи жителям Белоруссии и ввести для граждан страны безвизовый режим на определенных условиях. Какие условия необходимо будет соблюсти для безвизового въезда, не уточняется.
Пакет помощи гражданам Белоруссии также должен включать меры по содействию торговле с ЕС и помощи в переговорах о вступлении в ВТО, содействию диверсификации энергетического сектора и безопасности Белоруссии, а также в предоставлении доступа к финансовым ресурсам для того, чтобы реструктурировать и запустить экономику страны, сообщает РБК.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Белоруссии в качестве помощи направят 53 млн долларов. Из них 50 млн долларов предназначены на помощь бизнесу и здравоохранению, еще 2 млн долларов пойдут на помощь пострадавшим от насилия со стороны силовиков, а еще миллион долларов потратят на поддержку независимых СМИ и гражданского общества.