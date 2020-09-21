В Бресте омоновцы сделали предупредительный выстрел во время протестной акции
Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что милиция использовала небоевой светошумовой патрон, а выстрел был сделан с целью предупреждения нападения на сотрудников милиции
Фото: tyt.by
В Бресте сотрудники ОМОН применили к участникам протестов слезоточивый газ. Помимо этого силовики сделали «предупредительный выстрел» в воздух из карабина.
Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что милиция использовала небоевой светошумовой патрон, а выстрел был сделан с целью предупреждения нападения на сотрудников милиции.
В беседе с «Интерфаксом» Чемоданова заявила, что «протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков и отказывались расходиться».
В ходе воскресных протестных митингов правоохранительные органы задержали по меньшей мере 130 человек.