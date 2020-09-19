Телеграм-канал NEXTA начал публиковать имена «карателей» из правоохранительных органов
Авторы канала написали, что неделю назад предупреждали силовиков, что обнародуют их имена, если они продолжат применять насилие к протестующим. «Обещание сдерживаем», - говорится в сообщении
Фото: tyt.by
Телеграм-канал NEXTA опубликовал имена 1 003 сотрудников белорусской милиции после массовых задержаний участниц женского протестного марша.
Авторы канала написали, что неделю назад предупреждали силовиков, что обнародуют их имена, если они продолжат применять насилие к протестующим. «Обещание сдерживаем. Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам», — говорится в публикации.
В списке содержатся имена, фамилии и отчества сотрудников МВД, даты рождения, должности и звания, а также отделения, в которых они служат.
19 сентября на очередном женском марше силовики задержали более 300 человек.