Белоруссия и Россия потребовали прекратить выступление Светланы Тихановской в ООН
Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской
Постпред Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Чиновник заявил, что речь оппозиционерки не предусмотрена процедурой мероприятия и не имеет отношения к его сути.
«Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», - заявил Юрий Амразевич, слова которого приводит ТАСС.
Представитель России, Китая и Венесуэлы в ООН поддержали позицию Амбразевича.
Ранее Европейский парламент объявил Координационный совет белорусской оппозиции временным представителем народа республики. Европарламент поддержал мирную передачу власти при полном уважении прав белорусского народа и призвал Еврокомиссию и Совет Евросоюза помочь демократической оппозиции в Белоруссии.