Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Украиной, Литвой и Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей. Такое заявление он сделала в ходе выступления на женском форуме «За Беларусь»
Фото: asiarussia.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей. Такое заявление он сделала в ходе выступления на женском форуме «За Беларусь».
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада», - заявил президент, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, Александр Лукашенко добавил, что Белоруссия не нуждается в одобрении итогов прошедших в августе президентских выборов со стороны Европарламента.