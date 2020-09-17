В Белоруссии глухонемого мужчину задержали за «выкрикивание лозунгов» на акции протеста
В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля пытались привлечь к ответственности за «активное участие» в протестном митинге. По версии следствия, мужчина по имени Александр якобы «громко выкрикивал лозунги» во время акции
Фото: rtvi.com
В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля пытались привлечь к ответственности за «активное участие» в протестном митинге. По версии следствия, мужчина по имени Александр якобы «громко выкрикивал лозунги» во время акции, сообщает «Радио Свобода».
Силовики задержали Александра 12 августа на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак. Женщина также сообщила, что ее сын практически не слышит и не говорит, а понять его может только она.
«Он показывал [милиционерам] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу… Потом были синяки, и на спине тоже», - рассказала мать задержанного.
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