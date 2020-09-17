Светлана Тихановская сообщила о работе над санкционным списком белорусских силовиков
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что ведет работу над санкционным списком, в который планируется включить участвовавших в разгоне протестных акций силовиков
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что ведет работу над санкционным списком, в который планируется включить участвовавших в разгоне протестных акций силовиков.
Telegram-канал Euroradio сообщает, что санкционный перечень оппозиция решила назвать «списком Тарайковского» по имени погибшего 10 августа участника протестного митинга Александра Тарайковского.
Светлана Тихановская сообщила, что в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Позже этот список оппозиция передаст в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.
Для «идентификации виновных» оппозиционеры работают с правозащитниками и активистами.
Тихановская призвала сотрудников силовых ведомств «остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа, в противном случае им не избежать справедливого суда и наказания».