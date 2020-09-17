Марию Колесникову обвинили в призывах к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой по статье о призывах к действиям, угрожающим безопасности республики
Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой по статье о призывах к действиям, угрожающим безопасности республики.
Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Мария Колесникова была задержана 8 сентября, после чего белорусские силовики пытались силой выдворить ее на Украину. Лидер оппозиции успела порвать свой паспорт, поэтому через границу ее не пропустили.
Позже стало известно, что Колесникова арестована по делу о «публичных призывах к захвату власти».