Телеграм-канал Nexta опубликует имена и фамилии белорусских силовиков, участвовавших в разгоне протестов
Канал также намерен начать публиковать имена и фамилии участвовавших в разгоне протестов сотрудников правоохранительных органов из базы данных, которую предоставили «киберпартизаны»
Телеграм-канал Nexta призвал белорусских силовиков увольняться с работы, чтобы «не принимать преступления режима на себя». Канал также намерен начать публиковать имена и фамилии участвовавших в разгоне протестов сотрудников правоохранительных органов из базы данных, которую предоставили «киберпартизаны».
«Мы предупреждали: спрятаться под балаклавами не получится. Лукашенко, Караев, Шейман и кровавые генералы превращают силовые органы в анонимные бандформирования, прямо приказывают им действовать за рамками закона, беспределить. Война объявлена мирным гражданам Беларуси. Но страдают в ней и сами силовики, которых превращают в преступников», - говорится в заявлении Nexta.
Телеграм-канал просит силовиков, которые уволились из органов в знак протеста против разгона протестных акций, прислать справки о прохождении службы, чтобы исключить свои имена из базы.
«Когда придет час расплаты, самые глупые и упоротые из силовиков будут что-то мямлить про выполнение приказа, но слушать их будет уже некому», - отмечает телеграм-канал.
Авторы канала уже опубликовали имена и другие личные данные 12 офицеров ОМОН, «на чьих руках кровь белорусов».