Компания Sandvine обвинила власти Белоруссии в использовании их технологии для блокировки интернета во время протестов
Калифорнийская компания Sandvine, которая продала властям Белоруссии технологию для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение с ними. В компании заявили, что правительство использовало ее продукт для нарушения прав человека
Калифорнийская компания Sandvine, которая продала властям Белоруссии технологию для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение с ними. В компании заявили, что правительство использовало ее продукт для нарушения прав человека.
В заявлении Sandvine говорится, что в Белоруссии ее технологию добавили пользовательский код с целью помешать свободному потоку информации во время протестов, начавшихся после президентских выборов. В компании считают данные действия властей нарушением прав человека, сообщает Bloomberg.
Продукция компании продолжит работать в Белоруссии, однако Sandvine прекратит обновлять технологию, а белорусские специалисты не смогут получить техническую поддержку.
Bloomberg сообщает, что технологию Sandvine использовали в Белоруссии во время протестных выступлений в августе, чтобы ограничить доступ к социальным сетям.