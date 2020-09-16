Лидер белорусской оппозиции гарантировала Лукашенко безопасность в случае добровольной отставки
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он добровольно согласится передать власть в стране
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала предоставить президенту республики Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он добровольно согласится передать власть в стране.
«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», - заявила Тихановская украинскому изданию «Левый берег».
Лидер оппозиции уточнила, что Александр Лукашенко в случае мирного ухода получит гарантии безопасности «и даже больше».