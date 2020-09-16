Несколько белорусских компаний решили перенести свою деятельность в Латвию
Двенадцать белорусских компаний, в том числе из IT-сферы, перенесут свою деятельность в Латвию в связи с нестабильной общественно-политической ситуацией в республике Беларусь
Двенадцать белорусских компаний, в том числе из IT-сферы, перенесут свою деятельность в Латвию в связи с нестабильной общественно-политической ситуацией в республике Беларусь.
В Министерстве экономики Латвии сообщили, что ряд белорусских фирм планируют перевести в Латвию около 470 своих сотрудников, в основном топ-менеджеров и ведущих специалистов. Всего латвийские власти провели консультации со 116 белорусскими компаниями о переносе их деятельности.
Первой об эвакуации сотрудников из Беларуси сообщила IT-компания PandaDoc бизнесмена Микиты Микадо, который проживает в США. Такое решение было принято после обысков в минском офисе и ареста четверых руководителей компании по делу о хищении бюджетных средств. Дело было возбуждено после того, как Микита Микадо поддержал белорусскую оппозицию.