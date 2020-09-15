Белорусская таможня отказалась пропускать тираж книги про Гарри Поттера из-за призывов к свержению власти в республике
Руководство белорусской таможни обратилось к издательству «Янушкевич» с просьбой письменно подтвердить факт, что в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» отсутствуют «призывы к свержению существующей власти в республике»
Фото: youla.ru
Руководство белорусской таможни обратилось к издательству «Янушкевич» с просьбой письменно подтвердить факт, что в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» отсутствуют «призывы к свержению существующей власти в республике». Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.
В издательстве «Янушкевич» в беседе с порталом Znak.com данную информацию подтвердили. «Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет», - сообщил представитель издательства.
Сейчас тираж книги «Гарри Поттер и Тайная комната» застрял на таможне. Книги не пропускают в Белоруссию.