Александру Лукашенко пригрозили международным уловным судом за разгон протестов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответственности за силовой разгон протестов в своей стране, которую ему предстоит понести в Международном уголовном суде (МУС)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответственности за силовой разгон протестов в своей стране, которую ему предстоит понести в Международном уголовном суде (МУС).
«Те, кто принимает решения в Минске, должны понимать, что Гаага в действительности расположена не так уж далеко», - заявила Керсти Кальюлайд, слова которой приводит ERR.
Глава Эстонии также отметила, что белорусский кризис невозможно разрешить путем вмешательства со стороны Запада или Востока, поэтому народ Белоруссии «должен справиться с этим сам».