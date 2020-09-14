Граждане Белоруссии забрали со своих банковских вкладов более миллиарда долларов
По данным белорусского Нацбанка, в июле 2020 года отток составил 55,3 млн долларов и примерно 113,6 млн белорусских рублей. В августе местные СМИ также сообщало, что в обменных пунктах Белоруссии заканчивается валюта
Жители Белоруссии накануне и во время массовых протестов в стране забрали со своих счетов в банках 1,013 млрд долларов (624 млн долларов с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей - с переводных и 270,8 млн рублей - со срочных вкладов).
По данным белорусского Нацбанка, в июле 2020 года отток составил 55,3 млн долларов и примерно 113,6 млн белорусских рублей.
В августе местные СМИ также сообщало, что в обменных пунктах Белоруссии заканчивается валюта.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Граждане республики требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.